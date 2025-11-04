الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد الأطرش الذي استشهد برصاص مستوطن قبل يومين

فلسطين اليوم

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أحمد ربحي الأطرش (35 عاما)، والذي استشهد قبل يومين برصاص مستوطن على المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية، الاحتلال سلم جثمان الشهيد على معبر ترقوميا، وتم نقله إلى مستشفى الأهلي بالخليل، لاستكمال الإجراءات القانونية.

ومن المقرر بحسب مصادر العائلة، تشييع جثمانه هذه الليلة، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء، بعد إلقاء ذويه نظرة الوداع عليه في منزل عائلته بالمنطقة الجنوبية من الخليل.