الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بعد حصار منزلين في طمون

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 فلسطينيين من بلدة طمون جنوب طوباس، بعد محاصرة منزلين وسط سماع دوي انفجارات في المكان.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى منطقة الرفيد في بلدة طمون مستقلة مركبات مدنية، وحاصرت منزلين، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية من بوابة عاطوف.

واعتقلت تلك القوات 4 شبان من أحد المنزلين اللذين حاصرتهما، قبل انسحابها من البلدة.

والمعتقلون هم: الشقيقان وسيم ومصعب خضر سليمان، والشاب عبادة عماد بني عودة، والشاب أحمد إياد تايه.

وخلفت قوات الاحتلال دمارًا كبيرا في المنزل الذي حاصرته واعتقلت منه الشبان.

وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات في محيط المنزل المحاصر ببلدة طمون، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء البلدة.