الدفاع المدني: قطاعات ومناحي الحياة الحيوية في غزة معدومة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، اليوم الثلاثاء، أن قطاعات ومناحي الحياة الحيوية في قطاع غزة معدومة ولا تتوفر أدنى مقومات الحياة، بسبب حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع امتدت لعامين كاملين.

وقال بصل: إن "هناك سياسة صهيونية متبعة ألا وهي قتل الفلسطينيين عن طريق الحصار والتجويع".

وأضاف أن تحديات الدفاع المدني تتجلى في نقص المعدات والإمكانات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد معدات لدى الدفاع المدني لانتشال الشهداء ومخلفات الحرب غير المنفجرة.

وشدد بصل، على أن المستوى الإنساني لم يتغير أي شيء بين حالة الحرب وما بعدها.