الصحة بغزة: وصول 4 شهداء و7 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول مستشفيات قطاع غزة 4 شهداء (منهم 3 شهيد جديد، 1 شهيد انتشال) و7 اصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة، أن عدد من الضحايا لا يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (11 أكتوبر 2025) وصل إجمالي تعداد الشهداء إلى 240، و607 إصابة وانتشال 511 جثمان.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 68,872 شهيدًا 170,677 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، بحسب بيانات وزارة الصحة.