زراعة غزة: أضرار القطاع الزراعي بلغت نحو 3.5 مليار دولار

الساعة 02:57 م|04 نوفمبر 2025
اضرار في اراضية زراعية في غزة
اضرار في اراضية زراعية في غزة

فلسطين اليوم

كشف مستشار وزير الزراعة لشؤون قطاع غزة باسم حماد، اليوم الثلاثاء، أن قيمة أضرار القطاع الزراعي في غزة خلال حرب الإبادة بلغت حوالي 3.5 مليار دولار منذ 7 أكتوبر وحتى شهر أغسطس 2025، موضحًا أن تعافي القطاع الزراعي بحاجة إلى 10 مليار دولار.

وقال حماد، في تصريح صحفي: إن " 1.5% فقط هي مساحة الأراضي الزراعية التي يمكن الوصول إليها وزراعتها في قطاع غزة".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي دمر 85% من الآبار الارتوازية وبرك تجميع المياه.

وأدى العدوان إلى تدمير قطاع صيد السمك، بحسب ما أكده حماد، علماً أن غزة كان لديها اكتفاء ذاتي في هذا القطاع.

قطاع غزة القطاع الزراعي الحرب في غزة