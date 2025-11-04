القسام يعثر على جثة أحد قتلى الاحتلال في الشجاعية

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، عن عثورها على جثة أحد جنود الاحتلال الاسرائيليين القتلى في شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر.

وقالت القسام: "سنسلم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها بحي الشجاعية عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة".

كما وأكدت أن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث وأدى إلى العثور على العديد منها.