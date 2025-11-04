المنظمات الأهلية: المساعدات الإنسانية لا تكفي سوى 30 % من احتياجات غزة

فلسطين اليوم

أكدت شبكة المنظمات الأهلية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يكفي بالكاد 20% أو30% من الاحتياجات اللازمة للسكان.

وأوضحت المنظمات الأهلية، أن وكالة الغوث "الأونروا" هي العمود الفقري للعمل الإنساني في القطاع.

وأشارت إلى أن البروتينات تدخل القطاع ضمن القطاع التجاري وليس ضمن المساعدات، مبينًة ان القطاع يشهد يوميا حالات جديدة من سوء التغذية بين النساء والأطفال.

كما وأكدت أن قطاع غزة لا يزال تحت المجاعة في ظل ما يشهده يوميا، مطالبةً بالعمل على توفير منظومة الإيواء في القطاع.