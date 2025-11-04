قاسم: الاحتلال يستكمل عملية إبادة كل مظاهر العمران في غزة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يستكمل عملية إبادة كل مظاهر العمران في قطاع غزة عبر عمليات النسف المستمرة كامتداد لحرب الإبادة في ظل وقف إطلاق النار وسط صمت الجميع في العالم من حولنا.

وقال قاسم، في تصريح: إن "هذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار يستلزم موقفاً واضحاً من جميع الأطراف لوقف هذه السياسة العدوانية".

وأضاف أن "حماس تواصل العمل على إنجاز عملية تسليم جثامين الأسرى الاسرائيليين بالرغم من الصعوبات والعقبات ونعمل لإنجاز كامل مسار التبادل بأسرع وقت".