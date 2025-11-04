وصف ترامب بـ"الجبان".. وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق في عهد بوش الابن

فلسطين اليوم

توفي، اليوم الثلاثاء، ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، في عهد جورج بوش الابن عن عمر يناهز 84 عامًا.

ولعب النائب تشيني دورًا محوريًا في الغزو الأميركي للعراق في ولاية بوش الابن (2001،2009)، بحسب موقع "سي ان ان".

وأصبح تشيني شبه معزول داخل الحزب الجمهوري، رغم تمسكه بتوجهاته المحافظة المتشددة، بسبب انتقاداته الحادة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وصفه بـ"الجبان" وأنه "أكبر تهديد في تاريخ الولايات المتحدة".