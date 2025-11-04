شهيد وإصابات بقصف الاحتلال لمركبة في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن وأصيب أخرون، اليوم الثلاثاء، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ واحد على مركبة مدنية في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أغارت على مركبة في بلدة كفر دجال ما أسفر عن ارتقاء شهيد ووقوع إصابات.

وأضاف الاعلام اللبناني، أن المركبة دمرت بشكل كامل.

ويوم أمس، استشهد مواطن لبناني وأصيب أخرون بقصف طائرة بدون طيار بصاروخ لمركبة في جنوب البلاد.