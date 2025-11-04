الصحة بغزة: الاحتلال ترك دمى وألعاب مفخخة في القطاع بهدف قتل الأطفال

فلسطين اليوم

أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، د. منير البرش، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ترك دمى وألعابًا مفخخة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بهدف الإيقاع بالأطفال الفلسطينيين، في "وجه جديد من وجوه حرب الإبادة" المستمرة رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال البرش، في تصريح صحفي: إن "الاحتلال لم يترك وراءه بيوتًا مدمّرة فقط، بل قنابل موقوتة بأشكال جذّابة للأطفال"، موضحًا أن بقايا الصواريخ والقذائف غير المنفجرة ما زالت متناثرة بين الأنقاض وكأنها تواصل القتل بعد رحيل الجنود.

وأضاف أن المستشفيات تستقبل يوميًا أطفالًا مصابين بإصابات مروّعة -أجساد ممزقة، أطراف مبتورة، ووجوه فقدت ملامحها- نتيجة فضول الطفولة تجاه تلك الألعاب المفخخة.

وأشار البرش، إلى أن الاحتلال استخدم أساليب "شيطانية" عبر ألعاب على شكل دمى ودببة وعصافير صغيرة، تغري الأطفال بالاقتراب منها قبل أن تنفجر بهم.

وبيّن أن الحرب في غزة لم تعد تقتل بالرصاص فقط، بل بالبراءة نفسها، حين يتحوّل اللعب إلى موت، والضحك إلى صراخ، وصمت العالم يجعلهم شركاء في الجريمة.