في خرقٍ جديد لاتفاق التهدئة.. شهيدان برصاص الاحتلال في جباليا

فلسطين اليوم

افادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء4/11/2025م، باستشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف اطلاق النار.

ووفقًا للمصادر، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثماني الشهيدين ونقلهما إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" شرق مدينة غزة، عقب فتح جنود الاحتلال نيران أسلحتها تجاه منازل المواطنين في منطقة جباليا

ويأتي هذا الخرق في ظل اتفاق التهدئة الهش الذي تم التوصل إليه برعاية دولية وإقليمية، والذي ينصّ على وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" مقابل التزام الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار إلا أن قوات الاحتلال تواصل خرق الاتفاق بشكل شبه يومي من خلال إطلاق النار تجاه المواطنين وأماكن تواجدهم.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في الـ10 من أكتوبر الجاري، بعد موافقة الطرف الفلسطيني، ممثلاً بحركة "حماس" وفصائل المقاومة، والطرف "الإسرائيلي"، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ"خطة السلام".