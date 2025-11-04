حماس تحذر من المشروع الاستيطاني في حسبة الخليل

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أن إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد على أرض "الحسبة القديمة" في قلب مدينة الخليل بالضفة المحتلة، يُشكّل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في محاولاته المستمرة لتهويد المدينة وطمس هويتها وخنقها بالاستيطان.

وأوضح مرداوي، أن هذا المشروع الذي يشمل بناء 63 وحدة استيطانية وثلاثة مبانٍ جديدة في موقع تاريخي وتجاري بارز، يأتي في سياق سياسة ممنهجة لاقتلاع الوجود الفلسطيني من البلدة القديمة، وتعزيز السيطرة الصهيونية على محيط المسجد الإبراهيمي، تمهيدًا لتحويله بالكامل إلى مزار يهودي.

وحذر، من خطورة هذه المشاريع الاستيطانية التهويدية، الخليل وكافة أراضي الضفة الغربية ستبقى فلسطينية خالصة، مهما حاول الاحتلال طمس الحقيقة وتغيير الواقع.

ودعا، أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصدي بكل السبل لمشاريع الاستيطان والتهويد، وحماية الخليل ومقدساتها وكافة محافظات الضفة من تغول الاحتلال ومحاولات الضم والتهجير.