الاحتلال يترك قنابل موقوتة بأشكال جذّابة للأطفال بغزة

فلسطين اليوم

أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة د. منير البرش اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ترك دمى وألعابًا مفخخة في مناطق مختلفة من القطاع، بهدف الإيقاع بالأطفال الفلسطينيين، في "وجه جديد من وجوه حرب الإبادة" المستمرة رغم وقف إطلاق النار.

وأوضح، أن الاحتلال لم يترك وراءه بيوتًا مدمّرة فقط، بل قنابل موقوتة بأشكال جذّابة للأطفال، موضحًا أن بقايا الصواريخ والقذائف غير المنفجرة ما زالت متناثرة بين الأنقاض وكأنها تواصل القتل بعد رحيل الجنود.

وبين د. البرش، أن المستشفيات تستقبل يوميًا أطفالًا مصابين بإصابات مروّعة — أجساد ممزقة، أطراف مبتورة، ووجوه فقدت ملامحها — نتيجة فضول الطفولة تجاه تلك الألعاب المفخخة.

ولفت إلى أن الاحتلال استخدم أساليب "شيطانية" عبر ألعاب على شكل دمى ودببة وعصافير صغيرة، تغري الأطفال بالاقتراب منها قبل أن تنفجر بهم.

وشدد د. البرش، على أن الحرب في غزة لم تعد تقتل بالرصاص فقط، بل بالبراءة نفسها، حين يتحوّل اللعب إلى موت، والضحك إلى صراخ، وصمت العالم يجعلهم شركاء في الجريمة.