الاحتلال يعتدي على طفل ويحتجز آخر خلال اقتحامه محيط مخيم قلنديا

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح على طفل، واحتجزت طفلاً آخر وأجبرته على الجلوس أرضاً، خلال اقتحامها شارع القدس المحاذي لمخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن جنود الاحتلال نفذوا عمليات تفتيش واستفزاز في المنطقة، تزامناً مع تمركز قوات الاحتلال في الطريق الرئيسي وشارع المطار، وأمام كلية تدريب قلنديا التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ويأتي هذا الاقتحام ضمن الانتهاكات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال في القدس المحتلة ومحيطها.