موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر10-موعد صرف رواتب السلطة

فلسطين اليوم

يبحث العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية عبر محركات البحث، عن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر أكتوبر 2025، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بسبب احتجاز أموال المقاصة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"،

موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر10

والشهر الماضي، صرفت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله رواتب الموظفين عن شهر تموز بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدناه 2000 شيكل، مؤكدة أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

كما أكدت أن الحكومة تواصل بذل الجهود مع الأطراف الدولية والعربية من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، والتي تُعد المصدر الأساسي لإيرادات السلطة الفلسطينية، مبينة أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية يفاقم الأزمة المالية ويؤثر مباشرة على حياة آلاف الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية،

موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

تعود أزمة تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية إلى سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي بدأت قبل سنوات، عندما قررت حكومة الاحتلال خصم مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة، بدعوى أن هذه الأموال تُستخدم لدفع مخصصات الأسرى والشهداء. ومنذ ذلك الحين، تواجه الحكومة الفلسطينية عجزًا ماليًا متكررًا يدفعها إلى صرف الرواتب بنسب متفاوتة تتراوح بين 50% و70%.

كما ساهم تراجع المساعدات الخارجية في تفاقم الأزمة، بعد أن كانت العديد من الدول المانحة — خاصة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية — تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا لخزينة السلطة لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، إلا أن هذا الدعم انخفض بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة،

موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر 10

وأكدت وزارة المالية الفلسطينية أن صرف جزء من الراتب فقط لا يعني تجاهل حقوق الموظفين، بل هو إجراء مؤقت ناتج عن الوضع المالي الصعب، مشددة على أن الحكومة ملتزمة بدفع جميع المستحقات فور توفر السيولة المالية.

وقالت الوزارة في بيانها: "نُقدّر تفهم الموظفين للظروف الراهنة، ونؤكد أن جميع المستحقات التي لم تُصرف تبقى حقوقًا محفوظة لهم في ذمة الحكومة، وسيتم تسويتها فور تحسن الإيرادات المحلية أو استعادة أموال المقاصة،

موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر اكتوبر2025

تسببت الأزمة المالية الفلسطينية في معاناة كبيرة لعشرات الآلاف من الموظفين في غزة والضفة الغربية، إذ يعتمد معظمهم على الرواتب كمصدر دخل أساسي لتغطية احتياجات أسرهم. وأدى تأخر صرف الرواتب أو الخصومات المستمرة إلى انخفاض القدرة الشرائية في الأسواق، ما انعكس سلبًا على النشاط التجاري والاقتصادي في المدن الفلسطينية كافة.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار سياسة صرف نصف الراتب ستؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وزيادة نسبة الديون الشخصية، إضافة إلى الضغط على البنوك التي تقدم تسهيلات مالية للموظفين بضمان رواتبهم.

موعد صرف رواتب السلطة

من جهتها، دعت نقابات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة للأزمة، وممارسة ضغوط دبلوماسية أكبر على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.

كما طالبت بضرورة تفعيل المشاريع الاقتصادية الداخلية لتقليل الاعتماد على أموال الضرائب الإسرائيلية والمساعدات الخارجية، مؤكدة أن الحل الجذري للأزمة يكمن في تعزيز الإنتاج الوطني واستقلال القرار المالي الفلسطيني.

يُذكر أن عدد موظفي السلطة الفلسطينية يبلغ أكثر من 160 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكل الرواتب نحو 60% من إجمالي النفقات العامة للسلطة. وتعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات المقاصة التي تشكل ما يقارب 65% من إجمالي الإيرادات الشهرية.





موعد صرف رواتب السلطة لهذا الشهر 2025

وتتعرض هذه الإيرادات بين حين وآخر للحجز أو الاقتطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي كوسيلة ضغط سياسية، مما يضع الحكومة الفلسطينية أمام عجز مالي مزمن يؤثر على انتظام صرف الرواتب والخدمات العامة،

في ختام بيانها، أكدت وزارة المالية الفلسطينية أن الحكومة تعمل بكل طاقتها لضمان استمرار صرف الرواتب شهريًا ولو بنسب متفاوتة، إلى حين تجاوز الأزمة المالية الحالية، مشددة على أن “الحكومة لن تتخلى عن التزاماتها تجاه موظفيها رغم الصعوبات والتحديات السياسية والاقتصادية”.