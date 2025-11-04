فلسطين اليوم

رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية-التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية، في اطار مواكبة فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لكافة عمليات البحث عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث، سنخصص لكم متابعينا الكرام هذه المقالة لنشررابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية-التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية، وذلك بعد اعلان وزارة العمل اطلاق مشروع "الصلادة الاقتصادية" لتوفير فرص عمل في قطاع غزة بتمويل نرويجي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم مالي من الحكومة النرويجية، بهدف تعزيز الصمود الاقتصادي وتوفير فرص عمل لائقة للفئات المتضررة من العدوان والحصار المستمر على القطاع، لهذا رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية- التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية

رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية

رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية، أطلقت وزارة العمل الفلسطينية والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مشروع "الصلادة الاقتصادية" في قطاع غزة،ويأتي مشروع الصلادة الاقتصادية في غزة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان، حيث يعاني القطاع من نسب بطالة مرتفعة تتجاوز 70%، وانعدام شبه كامل لمصادر الدخل لدى آلاف الأسر، نتيجة تدمير المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل. ويسعى المشروع إلى التخفيف من هذه الأزمات عبر توفير فرص عمل مؤقتة ومستدامة، وتحسين قدرة المجتمع الفلسطيني على الوصول إلى مصادر دخل ثابتة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية

التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية

وقالت وزارة العمل في بيان صحفي إن مشروع "الصلادة الاقتصادية" يمثل جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم برامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة، مؤكدةً أن المشروع سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة، خاصةً الشباب والخريجين والنساء الذين تأثروا بشكل مباشر من العدوان، رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية

وأضافت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيتم وفق معايير شفافة لتكافؤ الفرص، تضمن توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن الأولوية ستكون للعاطلين عن العمل منذ فترات طويلة، ولمن فقدوا وظائفهم نتيجة توقف المنشآت والمؤسسات خلال الحرب.

التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية غزة 2025

وأوضحت أن التدخلات التشغيلية ضمن المشروع ستتركّز على القطاعات الحيوية مثل الخدمات، والأشغال العامة، والبلديات، وذلك من أجل استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على التعافي التدريجي والعودة للإنتاج بعد الأضرار الكبيرة التي طالت معظم المرافق الحيوية في القطاع، رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية





برنامج الصلادة الاقتصادية وتسهيل الحصول على فرص العمل

من جانبه، أكد الصندوق الفلسطيني للتشغيل أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية التشغيل الوطني التي تنفذها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة تساعد في إعادة بناء الاقتصاد المحلي الذي تضرر بشكل غير مسبوق.

وأشار الصندوق إلى أن مشروع الصلادة الاقتصادية في قطاع غزة سيسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة المقبلة، من خلال تشغيل الشباب والخريجين في مشاريع مجتمعية وخدمية، ودعم البلديات والمؤسسات المحلية بالكوادر الفنية والعمالية اللازمة لتشغيل المرافق العامة.

برنامج التشغيل النرويجي غزة

بدوره، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إن المشروع يأتي ضمن خطة البرنامج الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في تحسين القدرة على الصمود أمام الأزمات الإنسانية والاقتصادية، رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية

رابط برنامج الصلادة الاقتصادية فرص عمل في غزة

رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية-التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية، وأوضح أن المشروع سيُنفَّذ وفق نظام شفاف يخضع للمتابعة والتقييم المستمر، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. كما أشار إلى أن التمويل المقدم من الحكومة النرويجية يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز جهود التنمية في غزة.

وظائف مؤقتة عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل

ويعتبر مشروع الصلادة الاقتصادية في غزة خطوة مهمة نحو إعادة بناء الاقتصاد المحلي بعد سنوات من التراجع والانكماش، حيث يسعى إلى تمكين المواطنين من الاعتماد على أنفسهم من خلال فرص عمل تضمن الكرامة الإنسانية، وتوفر مصدر دخل يساهم في تحسين أوضاع الأسر الفقيرة.

كما يُتوقّع أن يُحدث المشروع أثرًا تنمويًا واسعًا في المناطق المستهدفة، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمبادرات المجتمعية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية، بما يخلق نظامًا اقتصاديًا أكثر مرونة وصلابة في مواجهة الأزمات المستقبلية، رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية-التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية

رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية غزة

رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية-التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية، وأكدت وزارة العمل في ختام بيانها أن المشروع لن يكون الأخير ضمن الجهود الرامية إلى توفير فرص عمل في قطاع غزة، مشيرةً إلى وجود خطة وطنية متكاملة للتشغيل تشمل التعاون مع العديد من الدول المانحة والمنظمات الدولية، لضمان استمرارية مشاريع التشغيل والتنمية في مختلف محافظات القطاع.

كيفية التسجيل في مشروع وزارة العمل غزة

ويأتي إطلاق مشروع "الصلادة الاقتصادية" ليعزز الأمل لدى آلاف الشباب والعائلات الفلسطينية التي تنتظر بفارغ الصبر أي فرصة عمل تُمكّنها من إعادة بناء حياتها بكرامة، في ظل أوضاع معيشية تعدّ من بين الأصعب في العالم، رابط التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية-التسجيل في مشروع الصلادة الاقتصادية هنـــــــــــا