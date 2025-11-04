الاحتلال يعتقل 5 صيادين قبالة ساحل غزة بعد إطلاق النار عليهم

فلسطين اليوم

أفاد اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء4/11/2025م، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت خمسة صيادين فلسطينيين أثناء عملهم في عرض البحر قبالة ساحل مدينة غزة.

وأوضح منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر، أن زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت الصيادين الخمسة وهم: "محمد رشاد الهسي، وعلاء رجب الهسي، ومحمد أحمد طلبة، ومحمود رشاد الهسي، وأحمد رشاد الهسي"، أثناء عملهم في عرض البحر قبالة ساحل مدينة غزة، بعد أن هاجمتهم بإطلاق النار وأجبرتهم على النزول إلى الماء بدون ملابس، ثم قيدتهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ويأتي هذا الخرق في ظل اتفاق التهدئة الهش الذي تم التوصل إليه برعاية دولية وإقليمية، والذي ينصّ على وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" مقابل التزام الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار إلا أن قوات الاحتلال تواصل خرق الاتفاق بشكل شبه يومي من خلال إطلاق النار تجاه المواطنين وأماكن تواجدهم ومنهم العاملين في قطاع الصيد.

ويُعد قطاع الصيد البحري أحد أهم مصادر الدخل لآلاف العائلات الغزية، إلا أن القيود والانتهاكات "الإسرائيلية" المتكررة تحرم الصيادين من العمل بحرية وأمان، وتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل أكثر من 17 عامًا.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في الـ10 من أكتوبر الجاري، بعد موافقة الطرف الفلسطيني، ممثلاً بحركة "حماس" وفصائل المقاومة، والطرف "الإسرائيلي"، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ"خطة السلام".