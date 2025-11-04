بتمويل نرويجي..إطلاق مشروع توفير فرص عمل في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أطلقت وزارة العمل - الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الحكومة النرويجية، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، مشروع "الصلادة الاقتصادية"، لتوفير فرص عمل في قطاع غزة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل لائقة، وتحسين القدرة على الوصول إلى مصادر دخل مستدامة، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية بالغة الصعوبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة العدوان والحصار المستمر.

وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل، مشددة على أن آليات التنفيذ تعتمد معايير شفافة لتكافؤ الفرص وتوجيه التدخلات نحو الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع.

وأوضحت أن التدخلات ستتركّز على دعم القطاعات الحيوية مثل الخدمات، الاشغال العامة، والبلديات، بما يسهم في استمرارية الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على التعافي والعودة التدريجية للإنتاج والعمل