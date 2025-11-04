الاحتلال يعتقل مواطنًا من طولكرم بعد مداهمة منزله

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء 4/11/2025م، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم شابًا من مدينة طولكرم.

وبحسب المصادر، فإنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مأمون يعقوب عقب مداهمة منزله في محيط المسجد القديم بالمدينة، حيث فتشت المنزل وعبثت بمحتوياته قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

وتشهد مدينة طولكرم ومخيماتها منذ أسابيع حملات مداهمة واعتقالات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها مواجهات وعمليات تخريب لمنازل المواطنين، ضمن تصعيد مستمر تشهده مدن الضفة الغربية.