فلسطين اليوم

تبدأ اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، الانتخابات الرسمية في مدينة نيويورك لاختيار عمدة المدينة، في سباقٍ يُعدّ من أكثر الاستحقاقات السياسية إثارةً للجدل هذا العام، مع بروز المرشّح الشاب زهران ممداني كأحد أبرز المنافسين على هذا المنصب.

وتشير التوقعات إلى أنّ ممداني يقترب من تحقيق فوزٍ استثنائيّ قد يُحدث تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق في المشهد الأميركي، إذ يخوض غمار المنافسة على رأس واحدة من أهم المدن في العالم، التي تمثّل مركزًا للمال والإعلام والنفوذ السياسي

ما يميّز زهران ممداني في المشهد السياسي الأميركي هو وضوحه وشجاعته في التعبير عن موقفه تجاه فلسطين.

فممداني يرى أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، ويؤكد أن الدفاع عن الشعب الفلسطيني هو قضية أخلاقية بقدر ما هي سياسية.

وفي ذات السياق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوقف التمويل الاتحادي عن مدينة نيويورك إذا فاز المرشح الديمقراطي ممداني بمنصب العمدة في الانتخابات البلدية المقررة اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب إن الممداني سيترك المدينة "بفرصة صفر للنجاح أو حتى البقاء"، وذلك في منشور له على منصة "تروث سوشال". وأضاف: "إذا فاز ممداني، فمن غير المرجح أن أقدم أي تمويل اتحادي، باستثناء الحد الأدنى الذي يفرضه القانون".