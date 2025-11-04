غارات ونسف منازل شرق البريج وخانيونس

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، خروقاته المتكررة بشكل يومي، لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث شنت غارات على مناطق شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة المحاصر، بالتزامن مع نسف منازل في المنطقة.

وطالب وسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بإلزام إسرائيل بوقف الخروق والسماح بإدخال المساعدات بكميات كافية بموجب البنود التي نصت عليها خطة ترامب. ويأتي هذا في ظل وضع إنساني متهاو في القطاع مع مواصلة إسرائيل التحكم في دخول المساعدات الشحيحة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه يجري العمل مع الولايات المتحدة في إطار اتفاق السلام في غزة من أجل تحديد صلاحيات محدّدة، وتفويض واضح المعالم للقوات الدولية التي ستشارك طبقاً للاتفاق، مضيفاً: "على هذه القوات الدولية ضمان أمن الجميع، الفلسطينيين والإسرائيليين، بحيث لا يشكل أي منهما تهديداً للآخر".