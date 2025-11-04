مداهمات واقتحامات لمدن الضفة المحتلة تخللها اعتقالات

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، اعتقالات واسعة استهدفت 10 مواطنين، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها، تزامنًا مع إخضاع مواطنين آخرين للتحقيق الميداني وتحويل منازل لـ "ثكنات عسكرية"، في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، بلدة بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، واعتقلت كلًا من: عماد عبد الرازق، يامن فارس حنني، ومحمد ماجد حنني، عقب تفتيش منازل عائلاتهم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلًا في حي التعاون العلوي بـمدينة نابلس، واعتقلت الشاب أحمد الكوسا، ونقلته لجهة غير معلومة؛ قبل أن تنسحب من المدينة.

فيما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، واعتقلت الشاب معاوية أبو زيتون، عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه. بالإضافة للشاب قيس الأشقر من منزله في حي المساكن الشعبية، شرقي نابلس.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر أحمد هريش، بعد مداهمة منزله، فجر الثلاثاء، في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ادعيس الحسيني، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في مدينة الخليل، تزامنًا مع إخضاع شقيقه للتحقيق الميداني واحتجازه لعدة ساعات.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال شاباً (مجهول الهوية)، خلال اقتحامها محيط الجامع القديم، وسط المدينة، بالإضافة لشاب آخر من شارع نابلس بمدينة قلقيلية.

وفي سياق متصل، حوّلت قوات الاحتلال منزلًا في مدينة قلقيلية، لـ "ثكنة عسكرية"، وشرعت بالتحقيق مع عدد من الشبان الذي اعتقلتهم من منازلهم، بداخله.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال طردت أفراد عائلة المواطن مالك الأقرع من منزلهم في مدينة قلقيلية وحولته لثكنة عسكرية. بينما اعتدت بالضرب المبرح على مسن فلسطيني في حي كفر سابا بالمدينة.

ودهمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وهدمت منشأة صناعية تجارية في مدينة دورا، جنوب غربي محافظة الخليل.