اقتحامات "إسرائيلية" متفرقة بالضفة ومداهمة منازل

فلسطين اليوم

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وداهم عدة منازل وأطلق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، وانتشرت في شوارعها، قبل أن تنصب حاجزا عسكريا عند مدخلها.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة الشمالية من بلدة عزون شرق قلقيلية، وانتشرت في حي "المثلث" ووسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى: كفر لاقف، واماتين، وحجة، شرق قلقيلية، وجابت شوارعها، ونصبت حواجز عسكرية عند مداخلها، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشمالي بعدة مركبات عسكرية، كما انتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء من المدينة، وداهمت أحد المنازل.

وبشكل يومي، تشن قوات الاحتلال اقتحامات في عدة مناطق بالضفة، تتخللها عادة مداهمات للمنازل واعتقالات وعمليات تحقيق ميدانية.