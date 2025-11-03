غارات جوية وقصف مدفعي "إسرائيلي" شرق غزة وشهداء في رفح

فلسطين اليوم

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدّة اعتداءات على قطاع غزة، ما أسفر عن شهداء وجرحى، في انتهاكٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء الإثنين، غارتين على مدينة غزة، استهدفتا المناطق الشرقية من المدينة.

وأفادت مصادر محلية أنه إلى جانب الغارات، تعرضت مناطق شرق مدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، دون التبليغ عن إصابات.

كما شهدت تلك المنطقة قيام قوات الاحتلال بنسف عدد من منازل المواطنين، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة في مختلف أرجاء القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي، واستهداف المواطنين بإطلاق النار بشكل مباشر.