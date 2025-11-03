83 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال أكتوبر الماضي

فلسطين اليوم

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، ووثق خلال شهر تشرين الأول الماضي، 83 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مركز "مدى" في تقرير شهري، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب معظم الانتهاكات خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 72 انتهاكا خلال أيلول الذي سبقه، وبارتفاع بنسبة 17%.

وبيّن أن الاحتلال ارتكب 78 اعتداءً ضد الحريات الإعلامية الفلسطينية، بالإضافة لـ 4 اعتداءات ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة، واعتداء واحد ارتكبته شركات التواصل الاجتماعي.

الانتهاكات الإسرائيلية

وتوزعت الانتهاكات الإسرائيلية على النحو التالي: 54 انتهاكا في الضفة الغربية و24 قطاع غزة، بنسبة 94% من جميع الانتهاكات الموثقة، وبارتفاع بنسبة 13% عن الاعتداءات الموثقة خلال شهر أيلول السابق.

وأورد "مدى": "تصنف معظم الاعتداءات ضمن الاعتداءات الخطيرة على الحريات الإعلامية بشكل عام، ووقع معظم انتهاكات الضفة خلال تغطية الصحفيين والطواقم الإعلامية لعمليات قطف الزيتون، بينما شكلت عمليات هدم المنازل معظم الانتهاكات في قطاع غزة".

ورصد المركز الفلسطيني، قتل صحفيين اثنين، بالإضافة لـ 11 انتهاكًا جسديًا؛ وقع منها 8 في الضفة الغربية، كما اعتقل جنود الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة وأطلق سراحه بعد عدة ساعات تخللها الضرب والركل والتنكيل به.

ومنعت قوات الاحتلال 28 صحفيا من التغطية في الضفة الغربية، فيما استهدفت 8 آخرين بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز لمنعهم من تغطية الفعاليات المختلفة في الضفة.

ولفتت المعطيات الحقوقية إلى أن قوات الاحتلال هدمت 15 منزلًا أو قصفتها، لصحفيين من قطاع غزة، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وحرض الناطق باسم جيش الاحتلال، ضد الصحفي معتصم دلول في قطاع غزة، من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على "X"، ووصفه بأنه إرهابي وكاذب في تغطيته الإعلامية.

ومددت سلطات الاحتلال بتاريخ اعتقال الصحفي والمحرر في موقع "ألترا فلسطين" مجاهد بني مفلح إداريا لمدة شهرين، وقد تم اعتقاله بتاريخ 28 حزيران/ يونيو 2025 بعد اقتحام منزله في بلدة "بيتا" جنوب مدينة نابلس.



الانتهاكات الفلسطينية:

وارتفع عدد الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية الموثقة خلال شهر تشرين الأول الماضي إلى 4، مقابل انتهاك وحيد كان وثق خلال شهر أيلول.

وتوزعت الانتهاكات الفلسطينية التي احتلت نسبة 5% من مجمل الانتهاكات الموثقة خلال أكتوبر الماضي على 3 انتهاكات وقعت في الضفة الغربية، وانتهاك وحيد وثق في قطاع غزة.

وأُعدم(استشهد) الصحفي صالح الجعفراوي، خلال أكتوبر الماضي، برصاص مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ومدعومة من الاحتلال، أثناء تغطية آثار القصف الإسرائيلي في حي "تل الهوى" جنوب مدينة غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال ودخول الهدنة حيز التنفيذ.



انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي

انحصرت الانتهاكات التي ارتكبتها وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر تشرين الأول الماضي بانتهاك وحيد، بعد أن أقدم تطبيق "واتس آب" المملول لشركة "ميتا" على إزالة إغلاق حساب المحرر في قناة "الجزيرة" إسماعيل أبو عمر بشكل نهائي بحجة مخالفة شروط النشر المتبعة على التطبيق.