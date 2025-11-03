356 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال أكتوبر

فلسطين اليوم

شهدت الضفة الغربية والقدس خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر ، 356 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً؛ أسفرت عن إصابة 8 إسرائيليين بجراح مختلفة.

وقال مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة استمرت وتصاعدت ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وشملت أعمال المقاومة، وفق معطيات "مركز فلسطين"، 16 عملية زرع وتفجير عبوات ناسفة، نُفّذت 9 منها في محافظة جنين، إضافة إلى 3 عمليات تفجير عبوات في محافظة طوباس.

وأسفرت إحدى عمليات التفجير في طوباس عن إصابة 3 من جنود الاحتلال وإعطاب آلية عسكرية أثناء توغل قوات الاحتلال في المحافظة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي.

ورصد مركز "مُعطى"، 6 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إضافة إلى محاولة دهس واحدة نفذها الشهيد محمد علي اشتية، واستهدفت جنود الاحتلال على حاجز في "طريق 443" قرب قرية بيت عور الفوقا غرب رام الله.

وعلى صعيد الحراك الشعبي، استمرّت الفعاليات المناهضة للاحتلال، وسُجّل خلال أكتوبر 237 مواجهة تخلّلها إلقاء حجارة، إلى جانب 20 مظاهرة، و5 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

ورصد مركز معطى، 13 عملية إضرار بمركبات مستوطنين، و57 عملية تصدٍّ لاعتداءات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية.