الاحتلال يشن غارتين على مدينة غزة

فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الاثنين، غارتين على مدينة غزة.

وأفاد مراسل صحافي بأن الغارتين استهدفتا المناطق الشرقية من المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي، واستهداف المواطنين بإطلاق النار بشكل مباشر.

وقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 236 شهيدا و600 مصاب، وجرى انتشال 502 جثمان، وفق أحدث إحصائية نشرت يوم أمس.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,865 شهيدا و170,670 مصابا.