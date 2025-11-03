الاحتلال يعلن مخططا لبناء عمارتين في أرض سوق الخضراوات "الحسبة" القديمة بمدينة الخليل

فلسطين اليوم

أكدت بلدية الخليل اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت من خلال لجنة التنظيم والبناء التابعة لما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، مخططا استعماريا جديدا يقضي ببناء عمارتين في أرض سوق الخضراوات المركزي (الحسبة القديمة) التابع لبلدية الخليل.

ويتضمن المخطط إقامة 63 وحدة سكنية موزعة على عمارتين بارتفاع ستة طوابق فوق الأرض وطابقين للكراجات تحت الأرض، إضافة إلى مبنى ثالث مكون من ثلاثة طوابق يضم صفوفاً تعليمية ومكتبة وكنيساً، ويُقدَّر إجمالي مساحة البناء بنحو 12,500 متر مربع.

وشددت بلدية الخليل على رفضها واستنكارها الشديدين لهذا القرار، معتبرة إياه اعتداءً صارخاً على صلاحياتها، ومخالفة واضحة لمصالح المدينة وسكانها، وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية أو استغلالها أو هدمها دون مبرر.

وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض على هذا القرار ضمن المهلة المحددة، حفاظاً على حقوق المواطنين وصوناً للمصلحة العامة للمدينة.

وطالبت البلدية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة "اليونسكو" بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الممتلكات الفلسطينية، وضمان حماية حقوق بلدية الخليل وسكان المدينة.