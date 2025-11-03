شهيدان وعدد من الجرحى في اعتداءات "إسرائيلية" جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

أفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، باستشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين بجروح، وذلك بعد عدوان جوي إسرائيلي على طريق الدوير الشرقية في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن مُسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الدوير قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى لاشتعال النيران بها واستشهاد مواطني، فيما أصيب آخرون بجراح خطيرة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد تشهده الحدود اللبنانية الفلسطينية منذ أسابيع، حيث كثفت "إسرائيل" غاراتها الجوية على الجنوب اللبناني.

وجاء ذلك رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية عام 2024، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

وفي تطورٍ آخر، أفاد مركز العمليات بأنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن استشهاد لبناني من جرّاء الغارة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لإعلان وقف النار وخاصّة في البلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة التي تشهد قصفاً وتوغلات مستمرة، إضافة إلى اعتداءاته أيضاً على البقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت سابقاً.