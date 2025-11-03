إصابة 3 أطفال برصاص الاحتلال في حي الشجاعية

فلسطين اليوم

أصيبت ثلاثة أطفال، اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول مستشفى المعمداني إصابة ثلاثة أطفال برصاص الاحتلال عند منطقة الزهراء في الشجاعية.

واستشهد ثلاثة مواطنين في وقت سابق اليوم برصاص جيش الاحتلال في شمال مدينة رفح، وأصيب أخر في بلدة عبسان بخانيونس.

كما وأصيب مواطنان برصاص الاحتلال في منطقة الشغف بحي التفاح شرق مدينة غزة.