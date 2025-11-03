وزير الخارجية التركي: "إسرائيل" تنتهك وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، أن الكيان الإسرائيلي تنتهك وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل منتظم وتحول دون وصول المساعدات بشكل كاف.

وأوضح فيدان، أنه يجب على المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه على إسرائيل، مضيفًا أن "إسرائيل لا تقوم بإيصال المساعدات وفق الاتفاق".

وقال: إن "حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين".

وشدد على ضرورة عدم السماح لأي عمل من شأنه عرقلة وقف إطلاق النار أو التسبب في تعطيل الاتفاق، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات في سبيل مواصلة وقف إطلاق النار وتأسيس السلام القائم على حل الدولتين.