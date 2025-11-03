آليات الاحتلال تهدم منزلين في غرب بيت لحم

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بأن آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلين في قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الولجة وتمركزت في منطقة عين جويزة، قبل أن تباشر بهدم منزل يعود لعائلة أبو رزق.

وتبلغ مساحة المنزل نحو 80 مترا مربعا، ويؤوي أسرة مكونة من عدة أفراد.