آليات الاحتلال تهدم منزلين في غرب بيت لحم

الساعة 03:53 م|03 نوفمبر 2025
آليات الاحتلال تهدم منزلا في الضفة
آليات الاحتلال تهدم منزلا في الضفة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بأن آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلين في قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الولجة وتمركزت في منطقة عين جويزة، قبل أن تباشر بهدم منزل يعود لعائلة أبو رزق.

وتبلغ مساحة المنزل نحو 80 مترا مربعا، ويؤوي أسرة مكونة من عدة أفراد.

كلمات دلالية

بيت لحم الضفة الغربية هدم