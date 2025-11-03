هيئة الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسير رجائي عبد القادر

فلسطين اليوم

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، من تدهور الحالة الصحية للأسير رجائي حسين عبد القادر (43 عامًا) من بلدة دير عمار غرب محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت هيئة الأسرى، أن الأسير عبد القادر المعتقل لدى الاحتلال، يعاني من سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

الأسير عبد القادر معتقل إداري منذ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتم تمديد اعتقاله الإداري أربع مرات متتالية لمدة ستة أشهر في كل مرة.

ويعد هذا الاعتقال الثاني له، إذ سبق أن أمضى 45 شهرا في سجون الاحتلال بين عامي 2015 و2019.

وأُصيب المعتقل عبد القادر بمرض السرطان عام 2017، إذ تبيّنت إصابته في الرئة والكبد والخصية، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأشارت إلى أنه خضع للعلاج في مستشفى "سوركا" أثناء وجوده في سجن النقب، وتم استئصال خصيته اليسرى، وتلقى 24 جلسة علاج كيميائي.