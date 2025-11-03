الصحة بغزة: وصول 10 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن وصول مستشفيات قطاع غزة، 10 شهداء (منهم 2 شهيد جديد، 8 شهيد انتشال) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة بغزة، أن عدد من الضحايا لا يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، وصل إجمالي تعداد الشهداء إلى 238، و600 إصابة، كما وجرى انتشال 510 جثمانًا، وفق بيانات وزارة الصحة.

وأشارت الصحة، إلى أنها استلمت 45 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 270 جثماناً.