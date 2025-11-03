الدفاع المدني بغزة: القطاع بحاجة إلى معدات ثقيلة لانتشال الشهداء

فلسطين اليوم

قال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، اليوم الاثنين: إن "جهاز الدفاع المدني في قطاع بحاجة ماسة إلى توفير معدات ثقيلة لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض والدمار".

وأكد بصل: أن منظومة الخدمات في غزة مدمر بشكل كامل، جراء حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن الدفاع المدني يعمل بالحد الأدنى من الإمكانات بسبب عدم توفر المعدات اللازمة.

كما وأكد أن مخلفات الاحتلال عبارة عن قنابل موقوتة وتشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين.

وطالب البصل، الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف الخروقات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

