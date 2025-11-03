جيش الاحتلال يفرج عن 45 جثمانًا لأسرى فلسطينيين

فلسطين اليوم

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 45 جثمانًا لأسرى فلسطينيين كانت محتجزة لدى الاحتلال، بموجب اتفاق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الموقعة في مدينة شرم الشيخ المصرية في 11 اكتوبر الماضي.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن الجثامين وصلت إلى مجمع ناصر الطبي، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

وزارة الصحة في غزة، أعلنت السبت الماضي، تسلمها 30 جثمانًا لأسير فلسطيني ضمن صفقة تبادل الأسرى، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 270 جثماناً، مشيرة إلى أن الأهالي تعرفوا على 75 جثمانًا حتى الآن.

وكان مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي أحمد الفرا، قال في وقت سابق: إن "من بين كل سبعة جثامين يتم التعرف على جثمان واحد وذلك لصعوبة التعرف عليها إلا لمن يحمل علامات مسبقة مميزة".

وأكد الفرا: أن "أغلب الجثامين تغيرت ملامحها بسبب التحلل وبعض الجثامين تظهر تعرض أصحابها للتعذيب لدرجة تغيير الملامح".

وأشار إلى أن بعض الجثامين فارغة من الداخل ومحشوة بالقطن ما يعني سرقة الاحتلال لأعضاء الشهداء.

وظهرت علامات تعذيب بقضبان حديدية ساخنة على البطن ما تسبب بحروق شديدة قبل الوفاة، بحسب ما أفاد به الفرا.