مصدر سياسي "اسرائيلي" : نتنياهو لن يسمح بمرور آمن لـ200 من مقاتلي حماس في رفح

فلسطين اليوم

نفى مصدر سياسي "إسرائيلي" اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 ، ان يكون نتنياهو قد سمح بمرور آمن لـ200 من مقاتلي حماس متواجدين في رفح .

وقال المصدر السياسي ان "اسرائيل" تواصل تمسكها بموقفها الحازم الداعي إلى نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، مع إحباط التهديدات ضد قوات الجيش.

وكانت وسائل عبرية تحدثت الليلة الماضية عن وجود مفاوضات بشأن خروج آمن لمقاتلي حماس من رفح حيث قالت انه من المتوقع أن تسمح إسرائيل لـ 200 من المسلحين "المحتجزين" في رفح بالعودة إلى الجانب الغزّي بشرط تسليم اسلحتهم قبل الخروج.