3 شهداء وإصابة بنيران جيش الاحتلال في خانيونس ورفح

فلسطين اليوم

استشهد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة وأصيب، اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال مدينة رفح، وشرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، باستشهاد ثلاثة مواطنين عرف منهما: (خالد اشتيوي، صباح أبو عدوان) بنيران جيش الاحتلال قرب منطقة البركسات شمال رفح، وأصيب أخر بجراح في بلدة عبسان.

وأضاف أن طواقم الإسعاف نقلت الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

ومنذ إعلان المرحلة الاولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بضمانة دولية في تاريخ (11 أكتوبر 2025)، وصل إجمالي تعداد الشهداء إلى 236، و600 إصابة وانتشال 502، بحسب بيانات لوزارة الصحة في غزة.



