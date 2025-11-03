فلسطين اليوم

قصفت طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مركبة مدنية في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، باستهداف طائرة مسيرة لمركبة في بلدة الشرقية قضاء النبطية، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وسبعة إصابات.

ومنذ إعلان التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله والكيان الإسرائيلي في نوفمبر الماضي، يواصل الاحتلال اختراق التهدئة بشن سلسلة غارات تتركز غالبيتها في مناطق الجنوب.

وتسببت هذه الغارات، باستشهاد أكثر من 300 شهيد وإصابة المئات.