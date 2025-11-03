نابلس: تشييع جثمان الشهيد جميل حنني إلى مثواه الأخير

فلسطين اليوم

شيعت جماهير محافظة نابلس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، جثمان الشهيد جميل حنني إلى مثواه الأخير في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وانطلق التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في محافظة نابلس، نحو مسقط الشهيد في بيت فوريك ليوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الفتى جميل عاطف جميل حنني (17 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال، مساء الأحد في بلدة بيت فوريك.