غزة : 194 خرقًا لإتفاق وقف النار منذ 10 أكتوبر

فلسطين اليوم

أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة اليوم الاثنين 3 نوفمبر2025 أن الاحتلال ارتكب 194 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، تشمل القصف والتوغلات ومنع دخول المساعدات والأدوية.

وبين الثوابتة ان الجيش تجاوز مرارًا “الخط الأصفر” المنصوص عليه في الاتفاق، عبر عمليات توغل وإطلاق نار وقصف مناطق سكنية، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين.

وقال "إسرائيل" تعطّل إدخال المساعدات والمواد الطبية وخيام الإيواء، وتمنع فتح معبر رفح لإجلاء المرضى، رغم النص الصريح في البروتوكول على تسهيل هذه العمليات.

وأشار الى ان ما دخل غزة منذ بدء سريان الاتفاق لا يتجاوز 24% من المساعدات المتفق عليها، إذ سُمح بدخول 3203 شاحنات فقط من أصل 13,200، ما فاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في القطاع.

وأضاف ان الاحتلال منع دخول الآليات الثقيلة لانتشال جثامين الفلسطينيين من تحت الأنقاض، في حين سمح فقط بدخول معدات للبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيلين ، مشيراً ان الاحتلال لم يلتزم بإدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل لإيواء النازحين، في ظل بقاء 288 ألف أسرة فلسطينية بلا مأوى.

وبين أن الاحتلال يتعمّد خرق الاتفاق وإطالة أمد المعاناة الإنسانية في غزة.