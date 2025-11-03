هآرتس: الاحتلال ناقش إنشاء 16 نقطة توزيع مساعدات داخل المدن الرئيسية في غزة

فلسطين اليوم

ناقش جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أمس الاقتراح الأمريكي الذي ينص على إنشاء 16 نقطة توزيع مساعدات داخل المدن الرئيسية في قطاع غزة.

ووفقا للاقتراح، ستصل إلى هذه النقاط شاحنات من "إسرائيل" ومصر عند فتح معبر رفح.

بين موقع هآرتس انه وبعد دراسة الخطة التي قدمها الأمريكيون، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد وسيلة يمكن من خلالها منع وصول المساعدات إلى أيدي حماس، طالما أن الشاحنات تدخل إلى مراكز المدن تحت إشراف جهات دولية.

ويأتي ذلك بعد أن طلب نتنياهو ووزراء الكابينت من الجيش أن يشرف على ضمان عدم وصول المساعدات إلى أيدي حماس، ومنع الحركة من الاستفادة منها بأي شكل.