أنشيلوتي يختار الأندية المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا

اختار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل الأندية المرشحة للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم والذي من المتوقع أن يشهد تنافسية كبيرة.

ويعتبر أنشيلوتي من ملوك بطولة دوري أبطال أوروبا حيث حصل المدرب الإيطالي على اللقب الأوروبي في خمس مناسبات اثنتان منها مع إي سي ميلان وثلاثة مع ريال مدريد.

وصنع أنشيلوتي التاريخ مع ريال مدريد قبل أن يرحل بنهاية الموسم الماضي حيث ذهب لتدريب منتخب البرازيل بعقد مدته عام واحد.

وفي حديث صحفي مؤخراً كشف أنشيلوتي عن المرشحين الأقوى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 مستبعداً برشلونة من القائمة وقال: "المرشحون الأقوياء للفوز بدوري أبطال أوروبا كما هو معتاد: ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان".

كما تغنى أنشيلوتي بقدرات لوكا مودريتش أسطورة ريال مدريد ولاعب إي سي ميلان الحالي موضحاً أن الدولي الكرواتي ظاهرة كروية في عمره.

وأضاف: "لوكا مودريتش لا يفاجئني لم يتغيب قط عن حصة تدريبية واحدة مع ريال مدريد''.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان توج بلقب دوري أبطال أوروبا 2025 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية.

