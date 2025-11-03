العدوان على جنين مستمر منذ 287 مع استمرار حملاتِ الاعتقال ومداهمة المنازل

تواصل قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ287 على التوالي، مع استمرار حملاتِ الاعتقال ومداهمة المنازل.

وبينت اللجنة الاعلامية لمخيم جنين ان المقاومة تواصل التصدي للعدوان واستهداف الاحتلال ومستوطٍنيه، وسط اندلاع مواجهات واسعة ، مشيراً الى ان قوات الاحتلال صعّدت من اقتحاماتها اليومية لبلدات المحافظة، أبرزها قباطية، كفر راعي، اليامون، يعبد، وكفرذان ونفذت خلالها حملة اعتقالات.

وقال ان آلية عسكرية أُصيبت بعبوة ناسفة أعدتها المقاومة الفلسطينية في قباطية خلال مواجهات عنيفة شهدتها البلدة.

في موازاة ذلك، واصلت أجهزة أمن السلطة حملات اعتقال بحق طلبة الجامعات والأسرى المحررين، إذ اختطفت الطالبين براء قصراوي ومصعب حنايشة ورئيس مجلس اتحاد الطلبة السابق عمر ساري، الذين لم يمضِ على الإفراج عنهم من سجون الاحتلال سوى أشهر قليلة، كما مددت اعتقال الأسير المحرر مهدي الحيفاوي 45 يوماً في سجن أريحا المركزي.

وأبلغت مخابرات الاحتلال عائلة المطارد أسامة أبو صويص من مخيم جنين باعتقاله لديها.

وودّعت المدينة الأسير الشهيد محمد حسين غوادرة من قرية بئر الباشا، الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

منذ بدء العدوان، ارتقى في جنين ومخيمها وبلداتها أكثر من 65 شهيداً بينهم 4 برصاص واعتداءات أجهزة أمن السلطة ، وتم تهجير كافة أهالي مخيم جنين، فيما تنصلت السلطة ومؤسساتها من توفير الخدمات الأساسية للأهالي المهجرين من منازلهم، وترفض دفع بدل إيجار للعائلات.