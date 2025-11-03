رئيس غرفة التجارة : رغم تقديم شكاوي ضد تجار الحرب في غزة ولكن حساباتهم البنكية لم تتوقف

فلسطين اليوم

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة عائد أبو رمضان اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 ان المعابر تدار بالكامل من إسرائيل وهي من تحدد ما يدخل وما لا يدخل إلى قطاع غزة.

,وأوضح ان ما يدخل إلى غزة يوميًا 150-200 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات ، موضحاً ان الاحتلال يمنع دخول المواد اللازمة لمواجهة فصل الشتاء مثل الملابس والأغطية والخيام.

مبيناً أن الكثير من التجار اليوم في غزة هم "تجار حرب"، ويستفيدون من الوضع الحالي .

وأكد انه بالرغم من الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء التجار، فإن حساباتهم المالية لدى سلطة النقد ما تزال فعالة ، موضحاً ان معظم هؤلاء التجار خارج غزة ويديرون التجارة عن بعد.

واعتبر انه لا بديل عن دخول المواد الغذائية إلى غزة، لكن يجب أن يكون بطريقة معقولة دون زيادة على الأسعار ، ونوه الى أن تداول البضائع من تاجر لتاجر قبل بيعها للمواطن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والسوق يعاني من الفوضى وعدم الانضباط.