توغل "إسرائيلي" في حوض اليرموك بريف درعا الغربي

فلسطين اليوم

توغّلت دورية إسرائيلية مؤلّفة من ثلاث آليات عسكرية فجر اليوم إلى قرية معربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في سوريا.

ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر قولها إن الآليات توغّلت لمسافة محدودة داخل القرية قبل أن تعود أدراجها إلى داخل الجولان المحتل، دون تسجيل أي اشتباكات أو خسائر بشرية.

وتتواصل عمليات التدخل الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، لا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث تشهد المنطقة منذ نهاية عام 2024 حتى اليوم تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التحركات والاستهدافات الإسرائيلية، وسط صمت تام ودون أي رادع من قبل الحكومة السورية، بحسب المرصد