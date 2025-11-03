سبب جديد لزيادة الوزن.. ما هو؟

فلسطين اليوم

أجرى باحثون من جامعة بنسلفانيا أكبر تحليل للحمض النووي على الإطلاق، وكشفوا عن 13 جيناً مرتبطاً بخطر الإصابة بالسمنة، بينها 5 جينات لم تكن معروفة للعلم من قبل.

وأشارت مجلة Nature Communications إلى أن الجينات الجديدة المرتبطة بالسمنة، والتي كشفت عنها الدراسة هي: YLPM1، RIF1، GIGYF، SLC5A3، وGRM7.

قام العلماء خلال الدراسة بتحليل بيانات 839 ألف شخص من ست مجموعات عرقية، باستخدام قواعد البيانات من البنك الحيوي البريطاني "UK Biobank" والبرنامج الأمريكي "All of Us"، وتبين أن الطفرات النادرة في الجينات المذكورة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة الشديدة بمعدل ثلاثة أضعاف، وأن معظم هذه الجينات تعمل بنشاط في الدماغ والأنسجة الدهنية، حيث تشارك في تنظيم الشهية والتمثيل الغذائي وتوازن الطاقة في الجسم.

تبين للعلماء أيضا أن بعض هذه الجينات ترتبط بأمراض مزمنة أخرى غير السمنة، فعلى سبيل المثال تزيد الطفرات في الجين GIGYF1 من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني واضطرابات الغدة الدرقية.

كما اكتشف الباحثون أن تأثير العوامل الجينية قد يختلف تبعا للأصل العرقي للشخص، حيث كان تأثير عدد من الجينات أقوى بين الأشخاص من أصل أوروبي مقارنة بالأشخاص من الأصول الآسيوية أو الإفريقية.

ويؤكد القائمون على الدراسة أن هذه النتائج سوف تساعد على فهم الآليات الجزيئية للسمنة بشكل أفضل وتطوير أساليب أكثر دقة للوقاية والعلاج بناء على الخصائص الجينية لكل شخص.