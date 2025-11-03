صحيفة : الاحتلال عمد الى تدمير ممنهج للتعليم العالي في غزة

فلسطين اليوم

كشف تقرير لصحيفة "آيرش تايمز" اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 أن الاحتلال عمد الى تدمير ممنهج للتعليم العالي في غزة ، حيث بين أن جميع الجامعات في غزة تعرضت لقصف مكثف أدى إلى تدمير عشرات المباني بالكامل.

وأوضحت الصحيفة أن مئات من أعضاء هيئة التدريس استشهدوا، بينهم عمداء ورؤساء أقسام، إلى جانب آلاف الطلاب ، مشيراً الى ان الاحتلال يتفاخر بالدمار على مواقع التواصل.

وصف الأكاديميون ما يحدث بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

في حين أستخدم خبراء الأمم المتحدة استخدموا مصطلح "إبادة التعليم" لوصف الاعتداء على المؤسسات التعليمية في غزة ، معتبرةً ان لجنة التحقيق الدولية أكدت أن الهدف من تدمير التعليم هو محو الهوية الفلسطينية.