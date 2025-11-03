الصحة بغزة تُعلن عن حملة تطعيم للأطفال دون سن الثالثة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، عن إطلاق حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، وذلك بالتعاون والشراكة مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا " وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وبدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت الصحة في إعلان لها، أن الحملة ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق 2025/11/09 ولمدة عشرة أيام وعلى ثلاث مراحل بفارق زمني شهر واحد بين كل مرحلة وأخرى.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الكرام التعاون مع الفرق الصحية واصطحاب أطفالهم لاستكمال جرعاتهم، مع إحضار بطاقة التطعيم (إن وجدت) لضمان تسجيل الجرعات بشكل دقيق.

وأوضحت الصحة، أن الحملة ستنفذ عبر 150 مركزاً صحياً تابعه لوزارة الصحة والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات قطاع غزة.

وأفادت، بأن التطعيم هو خط الدفاع الأول والأخير ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الأساسية.